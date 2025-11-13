Borse europee miste con focus sulle trimestrali. A Milano tonfo di Azimut

(Teleborsa) - Seduta mista per l'azionario europeo, con Piazza Affari vicina alla parità
, mentre l'attenzione degli investitori è sulle trimestrali. A Milano spicca il tonfo di Azimut
, dopo che i rilievi dell'ispezione
condotta da Banca d'Italia alimentano incertezza su tempi di realizzazione del progetto di spin-off TNB.
Sul fronte macroeconomico
, la prima stima del PIL del Regno Unito
nel 3° trimestre ha segnato un marginale incremento di +0,1% t/t, trainato dagli investimenti (+1,8% grazie al settore pubblico) a fronte di consumi deboli (+0,2%). Secondo le prime stime di Eurostat, a settembre la produzione industriale è aumentata dello 0,2% nell'area euro
(va attese di +0,7%) e dello 0,8% nell'UE, rispetto ad agosto; su base annuale, è aumentata dell'1,2% nell'area euro (va attese di +2,1%) e del 2,0% nell'UE.
Negli Stati Uniti l'inflazione di ottobre non sarà pubblicata, nonostante il superamento dello shutdown
. Questa notte, poche ore dopo l'approvazione della Camera, il presidente Trump ha firmato una legge che pone fine allo shutdown più lungo della storia degli Stati Uniti. A seguito della riapertura, l'US Bureau of Labor Statistics dovrebbe dare priorità alla diffusione dei dati su occupazione e inflazione di novembre per fornire alla Fed le informazioni più recenti in vista del meeting di dicembre.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,161. L'Oro
continua la sessione in rialzo e avanza a quota 4.233,6 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,86%.
Avanza di poco lo spread
, che si porta a +80 punti base, evidenziando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni
pari al 3,39%. Tra i listini europei
discesa modesta per Francoforte
, che cede un piccolo -0,64%, pensosa Londra
, con un calo frazionale dello 0,61%, e si muove in modesto rialzo Parigi
, evidenziando un incremento dello 0,32%.
Nessuna variazione significativa per il listino milanese
, con il FTSE MIB
che si attesta sui valori della vigilia a 44.845 punti; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share
, che continua la seduta a 47.475 punti, sui livelli della vigilia. In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap
(+0,48%); come pure, poco sopra la parità il FTSE Italia Star
(+0,23%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, sostenuta Leonardo
, con un discreto guadagno dell'1,75%. Buoni spunti su Generali Assicurazioni
, che mostra un ampio vantaggio dell'1,74%. Ben impostata Hera
, che mostra un incremento dell'1,62%. Tonica Fineco
che evidenzia un bel vantaggio dell'1,53%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Azimut
, che continua la seduta con -15,42%. Spicca la prestazione negativa di Recordati
, che scende del 2,43%. Brunello Cucinelli
scende dell'1,62%. Calo deciso per Campari
, che segna un -1,58%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Technoprobe
(+8,13%), Reply
(+4,44%), doValue
(+3,95%) e Fincantieri
(+3,65%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su De' Longhi
, che continua la seduta con -3,83%. Sotto pressione Zignago Vetro
, con un forte ribasso del 2,52%. Soffre Sanlorenzo
, che evidenzia una perdita dell'1,96%. Preda dei venditori El.En
, con un decremento dell'1,95%.