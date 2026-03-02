Milano 17:29
Parigi: scambi negativi per Engie

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore francese di energie rinnovabili e di gas naturale, che presenta una flessione del 2,63%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Engie rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Engie è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 28,52 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 27,76. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 29,28.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
