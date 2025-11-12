Milano 12:23
Piazza Affari: risultato positivo per LU-VE Group

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione, che tratta in utile dell'1,89% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di LU-VE Group rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La tendenza di breve di LU-VE Group è in rafforzamento con area di resistenza vista a 38,23 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 36,88. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 39,58.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
