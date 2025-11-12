Piazza Affari: risultato positivo per LU-VE Group

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione
, che tratta in utile dell'1,89% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di LU-VE Group
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di LU-VE Group
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 38,23 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 36,88. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 39,58.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)