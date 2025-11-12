Riccione, nasce il VIProomCLUB firmato da Matteo Sorbellini

(Teleborsa) - Nel cuore di Riccione, all'interno della Galleria del Palacongressi, prende vita il, uno spazio-salotto di oltre 200 mq, riservato ai top client, che punta – spiega la società in una nota – a "ridefinire il concetto di boutique". Ilva oltre l'idea di negozio: è un laboratorio creativo, un hub esperienziale dove la moda Made in Italy si racconta attraverso performance, eventi, capsule esclusive e incontri diretti con lo stilista. Fonde il mondo fisico e quello digitale, le sfilate live e le dirette streaming.Ogni settimana, i "Viproomers" – si legge nella nota – partecipano a eventi, sia in boutique che online, "dove lo shopping diventa intrattenimento, relazione e scoperta". Ipossono partecipare a eventi privati, sfilate riservate e momenti couture dove incontraredi persona, ricevere consigli di stile su misura e scoprire i segreti della creazione dal vivo.All'interno del Club è disponibile anche il, proprio come in un vero atelier: i soci possono scegliere insieme allo stilista tessuti, colori e dettagli per dare vita a un capo unico, disegnato su misura e realizzato interamente a mano in Italia.