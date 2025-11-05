Milano 10:45
Londra: in calo Associated British Foods

(Teleborsa) - Retrocede il distributore di prodotti alimentari e da forno, con un ribasso dell'1,94%.

La tendenza ad una settimana di Associated British Foods è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Associated British Foods, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 21,94 sterline. Primo supporto visto a 21,53. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 21,37.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
