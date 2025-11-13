Milano 12-nov
44.793 +0,80%
Nasdaq 12-nov
25.517 -0,06%
Dow Jones 12-nov
48.255 +0,68%
Londra 12-nov
9.911 +0,12%
Francoforte 12-nov
24.381 +1,22%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Tokyo (+0,11%)

Il Nikkei 225 inizia gli scambi a 51.119,2 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Tokyo (+0,11%)
Il Principale indice azionario giapponese tratta con un moderato +0,11%, a quota 51.119,2 in apertura.
Condividi
```