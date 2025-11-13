CommerceClarity, perfezionato round di investimento da 2,7 milioni di euro

(Teleborsa) -, tech company che sviluppa soluzioni di intelligenza artificiale in ambito e-commerce, ha annunciato un round di investimento di 2,7 milioni di euro.L’operazione è guidata da(IFF) — il primo VC italiano nato da imprenditori per gli imprenditori all’interno di Koinos Capital SGR — e dal fondo belga, con ladi Euregio+ (Alpine VC) e Redstone, Vento, Vesper Holding, Ithaca Investments e di business angel di rilievo nei settori tech e AI, tra cui Gianluca Cocco (Qomodo), Simone Mancini (Scalapay), Danila De Stefano (UnoBravo), Luca Rossi (Refactoring) e Fabio Tomassini (Starting Finance)."A convincere mercato e investitori sono stati la visione e la capacità di esecuzione di CommerceClarity, arrivata con un perfetto time to market proprio nel momento in cui si apre la nuova era dell’, caratterizzata dall’e dai", si legge in una nota dell'azienda."Il futuro del commercio sarà guidato da reti di agenti intelligenti capaci di collaborare tra loro per ottimizzare ogni decisione e semplificare la complessità operativa. Con CommerceClarity abbiamo costruito l’infrastruttura che permette a brand e retailer di trasformare i propri dati in azioni intelligenti, rendendo l’AI una risorsa concreta per la crescita. Vogliamo rendere l’innovazione accessibile e utile, aiutando le aziende a restare visibili, competitive e profittevoli in un mercato che cambia ogni giorno", ha dichiarato, Co-CEO e Co-fondatore di CommerceClarity.A pochi mesi dall’ingresso sul mercato, CommerceClarity è già stata adottata da oltre 40 retailer e brand di diversi settori, tra questi Nestlè Purina (pet food), Cisalfa (abbigliamento e attrezzature sportive), Arcaplanet (pet care), 1000Farmacie (pharma), Caddy’s (cura della casa e della persona) e Next HS (elettronica di consumo); la sua tecnologia ha permesso di ridurre i costi operativi fino al 90%, aumentare traffico e vendite fino al 30% e ridurre il time-to-market da settimane a poche ore.Ilsarà utilizzato per accelerare lo sviluppo della piattaforma multi-agente, rafforzare il team, ampliare le integrazioni con le principali piattaforme e-commerce e sostenere l’espansione internazionale, con focus sui mercati anglofoni."Nata da un team che ha vissuto l’e-commerce e ne sta immaginando l’evoluzione attraverso l’intelligenza artificiale, CommerceClarity intercetta uno dei cambiamenti più profondi del commercio digitale: l’arrivo di agenti intelligenti che entrano nel cuore operativo delle aziende", ha dichiarato, Partner di Italian Founders Fund (IFF). "CommerceClarity ha già dimostrato di sapersi muovere con grande competenza in un mercato complesso, ad altissimo potenziale e in profonda trasformazione. La capacità del team di anticipare i trend e sviluppare una tecnologia proprietaria basata su agenti di intelligenza artificiale li posiziona come first mover in uno spazio destinato a evolvere rapidamente", ha concluso, Partner di Entourage.