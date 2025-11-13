CommerceClarity, perfezionato round di investimento da 2,7 milioni di euro

(Teleborsa) - CommerceClarity
, tech company che sviluppa soluzioni di intelligenza artificiale in ambito e-commerce, ha annunciato un round di investimento di 2,7 milioni di euro.
L’operazione è guidata da Italian Founders Fund
(IFF) — il primo VC italiano nato da imprenditori per gli imprenditori all’interno di Koinos Capital SGR — e dal fondo belga Entourage
, con la partecipazione
di Euregio+ (Alpine VC) e Redstone, Vento, Vesper Holding, Ithaca Investments e di business angel di rilievo nei settori tech e AI, tra cui Gianluca Cocco (Qomodo), Simone Mancini (Scalapay), Danila De Stefano (UnoBravo), Luca Rossi (Refactoring) e Fabio Tomassini (Starting Finance).
"A convincere mercato e investitori sono stati la visione e la capacità di esecuzione di CommerceClarity, arrivata con un perfetto time to market proprio nel momento in cui si apre la nuova era dell’e-commerce
, caratterizzata dall’intelligenza artificiale
e dai sistemi agentici
", si legge in una nota dell'azienda.
"Il futuro del commercio sarà guidato da reti di agenti intelligenti capaci di collaborare tra loro per ottimizzare ogni decisione e semplificare la complessità operativa. Con CommerceClarity abbiamo costruito l’infrastruttura che permette a brand e retailer di trasformare i propri dati in azioni intelligenti, rendendo l’AI una risorsa concreta per la crescita. Vogliamo rendere l’innovazione accessibile e utile, aiutando le aziende a restare visibili, competitive e profittevoli in un mercato che cambia ogni giorno", ha dichiarato Federico Sargenti
, Co-CEO e Co-fondatore di CommerceClarity.
A pochi mesi dall’ingresso sul mercato, CommerceClarity è già stata adottata da oltre 40 retailer e brand di diversi settori, tra questi Nestlè Purina (pet food), Cisalfa (abbigliamento e attrezzature sportive), Arcaplanet (pet care), 1000Farmacie (pharma), Caddy’s (cura della casa e della persona) e Next HS (elettronica di consumo); la sua tecnologia ha permesso di ridurre i costi operativi fino al 90%, aumentare traffico e vendite fino al 30% e ridurre il time-to-market da settimane a poche ore.
Il capitale raccolto
sarà utilizzato per accelerare lo sviluppo della piattaforma multi-agente, rafforzare il team, ampliare le integrazioni con le principali piattaforme e-commerce e sostenere l’espansione internazionale, con focus sui mercati anglofoni.
"Nata da un team che ha vissuto l’e-commerce e ne sta immaginando l’evoluzione attraverso l’intelligenza artificiale, CommerceClarity intercetta uno dei cambiamenti più profondi del commercio digitale: l’arrivo di agenti intelligenti che entrano nel cuore operativo delle aziende", ha dichiarato Irene Mingozzi
, Partner di Italian Founders Fund (IFF). "CommerceClarity ha già dimostrato di sapersi muovere con grande competenza in un mercato complesso, ad altissimo potenziale e in profonda trasformazione. La capacità del team di anticipare i trend e sviluppare una tecnologia proprietaria basata su agenti di intelligenza artificiale li posiziona come first mover in uno spazio destinato a evolvere rapidamente", ha concluso Pieterjan Bouten
, Partner di Entourage.