Cy4Gate, contratto da 10 milioni di euro in ambito Forensic Intelligence

(Teleborsa) - Cy4Gate, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security, ha comunicato, a seguito dell'avverarsi delle condizioni sospensive previste, l'entrata di un contratto del valore complessivo di circa 10 milioni di euro a valere sul 2025. Il contratto è stato firmato nel terzo trimestre 2025 e comunicato in data odierna poiché sono state soddisfatte le condizioni sospensive finanziarie e tecniche previste.

L'ordine, a beneficio di un primario cliente istituzionale estero, prevede l'acquisizione di una soluzione in ambito Forensic Intelligence, che doterà il cliente di strumenti e tecnologie allo stato dell'arte per l'adempimento dei compiti istituzionali a cui è preposto.
