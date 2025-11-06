Cy4Gate, contratto da 10 milioni di euro in ambito Forensic Intelligence

Cy4Gate

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security, ha comunicato, a seguito dell'avverarsi delle condizioni sospensive previste, l'entrata di una valere sul 2025. Il contratto è stato firmato nel terzo trimestre 2025 e comunicato in data odierna poiché sono state soddisfatte le condizioni sospensive finanziarie e tecniche previste.L'ordine, a beneficio di un, prevede l'acquisizione di una soluzione in ambito Forensic Intelligence, che doterà il cliente di strumenti e tecnologie allo stato dell'arte per l'adempimento dei compiti istituzionali a cui è preposto.