Pluxee, fatturato in crescita del 9% nel primo trimestre. Target 2026 confermati

(Teleborsa) -(exBenefits and Rewards Services), società francese attiva nel welfare aziendale, ha comunicato che ihanno raggiunto i 308 milioni di euro nel, con una crescita organica del +9,0% e mantenendo un solido trend di crescita. I ricavi operativi sono aumentati del +9,1% a livello organico a 268 milioni di euro, sostenuti da una solida traiettoria dei benefit per i dipendenti, che hanno generato una crescita organica dell'11,6%.Pluxee segnala unacon il closing di Skipr in Belgio e Francia e di ProEves in India, insieme a una pipeline solida e diversificata. Inoltre, conferma tutti i suoi obiettivi finanziari per l'anno fiscale 2026, in un contesto di evoluzione del quadro normativo in Brasile, sfruttando il suo solido modello di business e la sua agilità nell'esecuzione.