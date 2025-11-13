Chiusura contrastata a Wall Street, il mercato aspetta la fine dello shutdown

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA chiude la seduta a due velocità, con gli investitori rimasti in attesa dell'esito del voto alla Camera per la fine dello shutdown. Il blocco delle attività governative più lungo della storia americana finisce, dopo 43 giorni di chiusura. Il Congresso americano ha approvato il provvedimento: dopo il via libera del Senato, la misura è stata approvata anche dalla Camera.Ilha messo a segno un +0,68%, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso, mentre, al contrario, resta piatto l', con chiusura su 6.851 punti. Senza direzione il(-0,06%); sulla stessa tendenza, pressoché invariato l'(+0,03%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,36%),(+0,90%) e(+0,76%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,42%),(-1,18%) e(-1,05%).Tra i(+3,55%),(+3,54%),(+3,14%) e(+1,66%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,97%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,87%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,83%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+9,00%),(+3,44%),(+3,31%) e(+3,14%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,30%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,77%.scende del 3,73%.Calo deciso per, che segna un -3,56%.