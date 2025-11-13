Chiusura contrastata a Wall Street, il mercato aspetta la fine dello shutdown

(Teleborsa) - Il listino USA chiude la seduta a due velocità, con gli investitori rimasti in attesa dell'esito del voto alla Camera per la fine dello shutdown. Il blocco delle attività governative più lungo della storia americana finisce, dopo 43 giorni di chiusura. Il Congresso americano ha approvato il provvedimento: dopo il via libera del Senato, la misura è stata approvata anche dalla Camera.
Il Dow Jones
ha messo a segno un +0,68%, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso, mentre, al contrario, resta piatto l'S&P-500
, con chiusura su 6.851 punti. Senza direzione il Nasdaq 100
(-0,06%); sulla stessa tendenza, pressoché invariato l'S&P 100
(+0,03%).
Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti sanitario
(+1,36%), finanziario
(+0,90%) e materiali
(+0,76%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti energia
(-1,42%), telecomunicazioni
(-1,18%) e beni di consumo secondari
(-1,05%).
Tra i protagonisti del Dow Jones
, United Health
(+3,55%), Goldman Sachs
(+3,54%), Cisco Systems
(+3,14%) e Nike
(+1,66%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Amazon
, che ha archiviato la seduta a -1,97%.
In rosso Chevron
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,87%.
Sottotono Home Depot
che mostra una limatura dello 0,83%.
Deludente Apple
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, Advanced Micro Devices
(+9,00%), Analog Devices
(+3,44%), CDW
(+3,31%) e Cisco Systems
(+3,14%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Zscaler
, che ha archiviato la seduta a -4,30%.
Spicca la prestazione negativa di Palo Alto Networks
, che scende del 3,77%. Warner Bros Discovery
scende del 3,73%.
Calo deciso per Palantir Technologies
, che segna un -3,56%.