Milano 13:19
44.911 +0,26%
Nasdaq 12-nov
25.517 0,00%
Dow Jones 12-nov
48.255 +0,68%
Londra 13:19
9.851 -0,61%
Francoforte 13:19
24.234 -0,60%

Trading online in forte espansione: risultati in crescita per eToro e Directa SIM

Finanza
Trading online in forte espansione: risultati in crescita per eToro e Directa SIM
(Teleborsa) - Nel terzo trimestre 2025, eToro, società di investimento multi-asset e di social trading ha registrato una forte crescita spinta dagli asset in gestione che sono aumentati del 76% su base annua, raggiungendo 20,8 miliardi di dollari. Il Net Contribution è aumentato del 28% su base annua, attestandosi a 215 milioni di dollari, mentre il Net Income è aumentato del 48% a 57 milioni di dollari.

I risultati raggiunti durante il trimestre sono stati sostenuti dall’espansione del trading online a livello globale.

Tra i players in Italia figura Directa, società quotata su Euronext Growth Milan, che offre servizi di trading online. A giugno 2025, la società ha pubblicato i risultati del primo semestre 2025, riportando un incremento delle principali grandezze operative: +14% di clienti, 119.000, e +21% di asset dei clienti, 8,1 miliardi di euro, rispetto a dicembre 2024, con un incremento del 30% anno su anno negli ordini eseguiti (3 milioni euro).

Directa SIM (Target Price Consensus: euro 7,50) offre servizi di trading online a investitori privati e istituzionali, attraverso piattaforme software sviluppate internamente e disponibili in modalità multi-dispositivo. Directa consente ai propri clienti di investire in un’ampia gamma di strumenti finanziari. I servizi sono inoltre disponibili per i clienti indiretti di 140 banche operative in Italia, partner di Directa. Attualmente Directa SIM scambia a 7,6x il P/E stimato per il 2025, con uno sconto rispetto ai peer che registrano un multiplo medio di 19,4x.

Condividi
```