Trading online in forte espansione: risultati in crescita per eToro e Directa SIM

eToro

Directa

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre 2025,, società di investimento multi-asset e di social trading ha registrato unaspinta dagliche sono aumentati del 76% su base annua, raggiungendo. Il Net Contribution è aumentato del 28% su base annua, attestandosi a 215 milioni di dollari, mentre il Net Income è aumentato del 48% a 57 milioni di dollari.I risultati raggiunti durante il trimestre sono stati sostenuti dall’a livello globale.Tra i players in Italia figura, società quotata su Euronext Growth Milan, che offre servizi di trading online. A giugno 2025, la società ha pubblicato i risultati del primo semestre 2025, riportando un incremento delle principali grandezze operative:, 119.000, edei clienti, 8,1 miliardi di euro, rispetto a dicembre 2024, con un incremento del 30% anno su anno negli ordini eseguiti (3 milioni euro).(Target Price Consensus: euro 7,50) offre servizi di trading online a investitori privati e istituzionali, attraverso piattaforme software sviluppate internamente e disponibili in modalità multi-dispositivo. Directa consente ai propri clienti di investire in un’ampia gamma di strumenti finanziari. I servizi sono inoltre disponibili per i clienti indiretti di 140 banche operative in Italia, partner di Directa. Attualmente Directa SIM scambia a 7,6x il P/E stimato per il 2025, con uno sconto rispetto ai peer che registrano un multiplo medio di 19,4x.