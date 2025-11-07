Milano 17:35
42.918 -0,35%
Nasdaq 20:23
24.848 -1,12%
Dow Jones 20:23
46.770 -0,30%
Londra 17:35
9.683 -0,55%
Francoforte 17:35
23.570 -0,69%

Urso: “La Costituzione non consente la nazionalizzazione degli impianti siderurgici”

(Teleborsa) - "La nostra Carta costituzionale non consente la nazionalizzazione di un impianto siderurgico. I padri costituenti decisero che questo fosse possibile solo a tre condizioni, nella Carta è espressamente prescritto che si possa nazionalizzare un'impresa di produzione energetica, come poi realmente avvenne negli anni successivi, un'impresa che agisce in un regime di monopolio, e non è il caso degli impianti siderurgici di Taranto, e che sia un servizio pubblico essenziale".

Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell'inaugurazione della Casa del Made in Italy di Bari.
