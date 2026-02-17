Milano 10:57
45.700 +0,62%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 0:00
49.501 0,00%
Londra 10:57
10.525 +0,49%
Francoforte 10:57
24.861 +0,24%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 16/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 16 febbraio

Discreta performance per il Franco rosso crociato contro USD, che si è attestato a 0,7693.

Lo status tecnico di medio periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 0,7699. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 0,7717, mentre il primo supporto è stimato a 0,7681.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
