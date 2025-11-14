Milano 13-nov
44.755 0,00%
Nasdaq 13-nov
24.993 -2,05%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 13-nov
9.808 0,00%
Francoforte 13-nov
24.042 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 13/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 13/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre

Discesa moderata per il cambio Euro / CAD, che chiude la giornata del 13 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,55% rispetto alla seduta precedente.

Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,6107, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,6154. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,6092.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```