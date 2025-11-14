Analisi Tecnica: EUR/CAD del 13/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre
Discesa moderata per il cambio Euro / CAD, che chiude la giornata del 13 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,55% rispetto alla seduta precedente.
Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,6107, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,6154. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,6092.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)