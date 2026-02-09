Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 6/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 febbraio
Moderatamente al rialzo la prestazione del principale indice della Borsa di Londra, che chiude con una variazione percentuale dello 0,31%.
L'esame di breve periodo del FTSE 100 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 10.433,4 e primo supporto individuato a 10.340,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 10.526,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)