Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 6/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 6 febbraio

Moderatamente al rialzo la prestazione del principale indice della Borsa di Londra, che chiude con una variazione percentuale dello 0,31%.

L'esame di breve periodo del FTSE 100 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 10.433,4 e primo supporto individuato a 10.340,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 10.526,5.


