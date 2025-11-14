Benetton Formula, un viaggio nei ricordi della storica scuderia che innovò il mondo della F1





(Teleborsa) - Si chiama '' il nuovo documentario che ripercorre per la prima volta l'incredibile esperienza sportiva del team Benetton innegli anni '90. Il lungometraggio sarà trasmesso il prossimo autunno su Sky e Now e racconta la storia della blasonata scuderia italiana che innovò il mondo della Formula 1, un mix di ricordi ed emozioni riportati alla luce in occasione del trentennale delle storiche vittorie mondiali.Il docufilm, ideato dall'emergente casa produttrice '', mette in mostra come in un panorama dominato da team storici, la Benetton si impose come una forza innovativa, capace di sfidare le élite del Circus grazie a un mix di talento, creatività, passione e coraggio imprenditoriale. Una scuderia guidata da Alessandro Benetton, che con una visione chiara e ambiziosa, riuscì a portare alla squadra una ventata di freschezza e colore in un mondo tradizionalmente molto tecnico e chiuso.“Erano gli anni in cui il marchio stava diventando globale e si cercava un modo per farlo conoscere al mondo quale vetrina migliore dei circuiti di Formula 1, che già allora avevano un respiro internazionale. - ha sottolineato- Alla fine degli anni '80 e nei primi '90 un progetto di questo calibro era accessibile, sotto il profilo dell'impegno anche economico ed era quindi un contesto ideale per un'azienda che voleva crescere e farsi conoscere ovunque, e che non si spaventava dell'ignoto. Eravamo visti come i 'novellini' e questo era ciò che ci rendeva ancora più fieri e determinati”Dal primo titolo mondiale piloti conquistato danel 1994, al successo mondiale costruttori del 1995, fino al secondo titolo piloti di Schumacher sempre nel 1995. Il documentario offre uno sguardo esclusivo e approfondito attraverso immagini inedite, interviste ai grandi protagonisti e racconti di aneddoti personali che mettono in luce la passione, le difficoltà e i momenti di tensione vissuti dalla squadra.La storia di un team 'diverso', che riuscì a portare in pista non solo macchine e piloti, ma un'intera filosofia di innovazione e coraggio. Un grande repertorio, in parte inedito, che mostrerà scene in pista ad alta tensione, intuizioni rivoluzionarie e drammatici imprevisti, ricostruendo, anno dopo anno, l'ascesa di un team su cui nessuno avrebbe scommesso. Nel documentario compaiono i grandi protagonisti dell'epoca: da Micheal Schumacher, vincitore di 7 titoli mondiali, ache fu il primo e l'ultimo pilota a vincere una gara nella scuderia Benetton; da, telecronista sportivo, a, Capo dei Diritti Commerciali e Organizzativi del campionato, e tanti altri volti noti come