Milano 16:55
44.030 -1,62%
Nasdaq 16:55
25.047 +0,21%
Dow Jones 16:55
47.156 -0,63%
Londra 16:55
9.693 -1,17%
Francoforte 16:55
23.872 -0,71%

Borsa: Netto calo per il Nasdaq-100, in flessione dell'1,34%

Il Nasdaq-100 prende il via a 24.658,55 punti

Forte ribasso per l'indice dei titoli tecnologici USA, che tratta in perdita dell'1,34%, a quota 24.658,55 in apertura.
