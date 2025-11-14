Milano
16:55
44.030
-1,62%
Nasdaq
16:55
25.047
+0,21%
Dow Jones
16:55
47.156
-0,63%
Londra
16:55
9.693
-1,17%
Francoforte
16:55
23.872
-0,71%
Venerdì 14 Novembre 2025, ore 17.11
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Netto calo per il Nasdaq-100, in flessione dell'1,34%
Borsa: Netto calo per il Nasdaq-100, in flessione dell'1,34%
Il Nasdaq-100 prende il via a 24.658,55 punti
In breve
,
Finanza
14 novembre 2025 - 15.33
Forte ribasso per l'indice dei titoli tecnologici USA, che tratta in perdita dell'1,34%, a quota 24.658,55 in apertura.
Argomenti trattati
USA
(398)
·
Nasdaq 100
(116)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
+0,21%
