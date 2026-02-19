Milano 17:35
45.794 -1,22%
Nasdaq 22:00
24.797 -0,41%
Dow Jones 22:00
49.395 -0,54%
Londra 17:35
10.627 -0,55%
Francoforte 17:35
25.044 -0,93%

Borsa: Sotto la parità il Dow Jones, in calo dello 0,54%

Il Dow Jones chiude a 49.395,16 punti

In breve, Finanza
L'indice dei principali titoli USA mostra un frazionale ribasso dello 0,54% e archivia la seduta a 49.395,16 punti.
