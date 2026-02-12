Francoforte: risultato positivo per Commerzbank

banca tedesca

(Teleborsa) - Bene la, con un rialzo del 2,92%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico dellasuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 35,04 Euro con tetto rappresentato dall'area 35,92. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 34,51.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)