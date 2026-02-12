Milano 10:10
46.909 +0,86%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 10:10
10.526 +0,52%
Francoforte 10:10
25.172 +1,27%

Francoforte: risultato positivo per Commerzbank

(Teleborsa) - Bene la banca tedesca, con un rialzo del 2,92%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Commerzbank rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico della banca d'affari suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 35,04 Euro con tetto rappresentato dall'area 35,92. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 34,51.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
