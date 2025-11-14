Reply, Equita abbassa target price con andamento della top-line organica meno dinamico

(Teleborsa) - Equita
ha ridotto a 150 euro
per azione (dai precedenti 172 euro) il target price
su Reply
, società quotata su euronext STAR Milan e specializzata nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali, confermando la raccomandazione
"Buy
" un terzo trimestre 2025
migliore delle attese e un outlook confidente sui margini ma più prudente sul fatturato.
In call il management si è detto soddisfatto riguardo la performance corrente
ma ha evidenziato un confronto più sfidante nel quatro trimestre e un mood dei clienti stabile (rispetto a un mood leggermente più costruttivo durante la scorsa call del secondo trimestre). La Germania è attesa tornare a crescere ma più verso il 2026. Il quarto trimestre potrebbe vedere uno sviluppo organico non molto dissimile dall'andamento del terzo; è presto per fornire indicazioni precise sul 2026, ma al momento è prudente assumere andamenti simili a quelli visti sul FY25 con una continua forte attenzione ai margini.
Sul fronte AI, è stato detto che l'intelligenza artificiale rimane un driver di crescita e un'opportunità più che una potenziale minaccia con molti progetti che stanno facendo ramp-up; per quanto riguarda l'M&A, la pipeline rimane dinamica, in mercati esteri come US/UK/Germania
.
Il TP è stato ridotto per riflettere un andamento della top-line organica meno dinamico. "Riteniamo che valga la pena ulteriormente approfondire le dinamiche attuali
: se sul fronte dei margini i riscontri sono più che positivi (come anche evidenziato dai risultati del terzo trimestre), sul fronte della top-line le dinamiche di breve termine sono meno brillanti del previsto principalmente per un mercato tedesco più debole", si legge nella ricerca.