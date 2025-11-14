Londra: giornata depressa per NatWest Group

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gruppo bancario inglese
, che presenta una flessione del 3,63% sui valori precedenti.
Il trend di NatWest Group
mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE 100
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve di NatWest Group
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 6,09 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,946. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 6,234.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)