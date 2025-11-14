Milano 10:03
44.426 -0,74%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 10:03
9.711 -0,98%
Francoforte 10:03
23.899 -0,60%

Migliori e peggiori
Londra: giornata depressa per NatWest Group
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gruppo bancario inglese, che presenta una flessione del 3,63% sui valori precedenti.

Il trend di NatWest Group mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE 100. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di NatWest Group è in rafforzamento con area di resistenza vista a 6,09 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,946. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 6,234.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
