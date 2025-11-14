Volkswagen, dettagli sui piani di investimento nel 2026

(Teleborsa) - Volkswagen
ha annunciato che fornirà maggiori dettagli sui propri piani di investimento
il prossimo anno. Dopo una riunione del consiglio di sorveglianza, un portavoce del gruppo automobilistico tedesco ha dichiarato che il management ha informato il board sullo stato attuale della pianificazione di lungo periodo.
Volkswagen, impegnato ad affrontare i dazi statunitensi, la costosa transizione verso l’elettrico e la crescente concorrenza cinese, ha aggiunto che presenterà i dettagli dei piani di investimento insieme al bilancio annuale 2025
, atteso in primavera.