Analisi Tecnica: EUR/CAD del 16/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 16 novembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cambio Euro / CAD, che in chiusura evidenzia un timido -0,05%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 0,6119. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 0,6153. Il peggioramento dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 0,6104.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)