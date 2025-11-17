Milano 14:07
Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 16/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 16 novembre

Appiattita la performance del cambio Euro / CHF, che porta a casa un modesto -0,18%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'Euro nei confronti del Franco Svizzero, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 0,9219. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 0,9241 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 0,9211.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
