Analisi Tecnica: GBP/USD del 16/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 16 novembre
La giornata del 16 novembre chiude piatta per il CABLE, che riporta un +0,01%.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1,3145. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1,3186. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 1,3227.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)