Analisi Tecnica: USD/CAD del 16/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 16 novembre

Giornata fiacca per il cross USD contro "Loonie", che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a 0%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1,4013. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1,4034. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 1,4055.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
