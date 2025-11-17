Eventi e scadenze: settimana del 17 novembre 2025

Lunedì 17/11/2025

Martedì 18/11/2025

Mercoledì 19/11/2025

Giovedì 20/11/2025

Venerdì 21/11/2025

Sabato 22/11/2025

(Teleborsa) -- La 30ª Conferenza delle Nazioni Unite (Conference of the Parties) sui cambiamenti climatici si terrà a Belém, in Brasile. I negoziati sul clima sono un importantissimo vertice mondiale che riunisce numerosi delegati, Capi di Stato ed esperti climatici, per per fare il punto sui progressi della transizione energetica globale- L'evento annuale, organizzato da Confindustria avrà come tema "Raccontare l'intraprendenza. Per fare crescere le imprese aperte e connesse", per un approfondimento sui valori e sulle pratiche della cultura d'impresa, con iniziative, convegni, incontri e workshop- Mostra d'Oltremare di Napoli - 11ª edizione di Gustus - il Salone professionale dell'agroalimentare, enogastronomia e tecnologia, organizzato da Progecta erivolto agli operatori del settore, oltre a numerosi buyers internazionali selezionati da ICE- 11ª edizione della Genova Smart Week, la piattaforma di confronto su trasformazione urbana, sostenibilità e digitalizzazione promossa dal Comune di Genova e dall'Associazione Genova Smart City contraddistinta dal titolo "A new vision for urban living"- Parigi - Banca d'Italia, la Banca Centrale Europea e le banche centrali di Canada, Francia, Inghilterra e Spagna organizzano la sesta conferenza su "Diversity, Equity and Inclusion in Economics, Finance, and Central Banking". La conferenza è ospitata da Banque de France- Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, sarà a Belem per partecipare alla COP30- Bruxelles - La riunione consentirà di avviare negoziati con l'Albania su "Risorse, agricoltura e coesione", sicurezza alimentare, pesca e acquacoltura, politica regionale e coordinamento degli strumenti strutturali e disposizioni finanziarie e di bilancio- I ministri discuteranno della PAC post-2027, focalizzandosi su sicurezza alimentare e orientamento del sostegno, oltre a temi agricoli legati al commercio e ai rapporti tra UE e Ucraina. Inoltre, si confronteranno sulle proposte di pesca della Commissione per l’Atlantico, il Mare del Nord, il Mediterraneo e il Mar Nero- I ministri degli Affari europei prepareranno il Consiglio europeo di dicembre e discuteranno del quadro finanziario pluriennale 2028-2034. Aggiorneranno le relazioni UE-Regno Unito, esamineranno il programma di lavoro 2026 della Commissione e scambieranno opinioni. Infine, nel dialogo sullo Stato di diritto, discuteranno della situazione di Bulgaria, Cechia, Germania e Irlanda10:30 -- Scuderie di Palazzo Altieri, Roma - Convegno organizzato da Campus e Milano Finanza, in collaborazione con FEduF. Partecipa, tra gli altri, Antonio Patuelli, presidente Abi11:30 -- Roma, Lido di Ostia, Scuola Polizia Economico-Finanziaria - Evento inaugurale per l'Anno di Studi 2025/2026 della Scuola di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza. Interverranno il Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta e il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti13:00 -- Isola della Scala (VR)- Sopralluogo del vicepremier e ministro Matteo Salvini al cantiere SS 12 "Dell'Abetone e del Brennero" – variante all'abitato da Buttapietra alla tangenziale sud di Verona16:00 -- Sapienza Università di Roma, Facoltà di Economia - Seminario organizzato dalla CONSOB per un confronto sullo sviluppo delle nuove tecnologie digitali e le implicazioni per il sistema monetario, l'economia e i mercati finanziari. keynote speech del Presidente della CONSOB, Paolo Savona16:30 -- Palazzo del Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa. Partecipa il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il Consiglio è composto anche dai Ministri per gli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della difesa e dello sviluppo economico e dal Capo di stato maggiore della difesa17:00 -- Discorso di apertura di Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, in audizione sull'euro digitale, davanti alla Commissione degli Affari Economici e Monetari (ECON) del Parlamento Europeo a Bruxelles- Regolamento Medio-Lungo- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive15:00 -- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati finanziari al 30.09.2025, con Matteo Liberali, President & CEO, Eligio Macchi, CFO e Michele Garulli, Investor Relator Palazzo Mezzanotte, Borsa Italiana - 10 edizione dell'evento italiano dedicato all'intera filiera della finanza sostenibile al quale parteciperanno oltre 30 tra Asset Manager, Banche, Assicurazioni, Fondi Pensione, Aziende, Advisor, Studi Legali ed esponenti delle maggiori istituzioni finanziarie tra cui Consob, Bei, Bce e Banca d'Italia09:00 -- Campus Luiss Guido Carli, Roma - Durante il Forum delle TLC di ASSTEL-Assotelecomunicazioni dal titolo "L'urgenza di agire – Per costruire un'Italia più connessa, competitiva e innovativa", saranno illustrate, alla luce del Rapporto Asstel 2025, le linee strategiche e le prospettive future per i cittadini, le imprese e la PA del Paese09:30 -- Banque de France auditorium, Parigi - La Banque de France, la Bank of Canada, la Bank of England, il Banco de España, la Banca d'Italia e la Banca Centrale Europea (BCE) organizzano la sesta Conferenza HR su Equità, Diversità e Inclusione nelle Banche Centrali10:00 -- Palazzo Castiglioni, Milano - Presentazione dell'Osservatorio sulle Competenze Digitali 2025, organizzato da Anitec-Assinform, Assintel e AICA, realizzato con il supporto tecnico di Talents Venture. Parteciperanno, tra gli latri, il ministro Marina?Calderone (invitata), Ludovica Busnach, Vice Presidente Anitec-Assinform, Paola Generali, Presidente Assintel, Antonio Piva, Presidente AICA e Pier Giorgio Bianchi, AD e Co-fondatore Talents Venture10:00 -- Evento virtuale di Robeco sull'Outlook per il 2026 contenente le prospettive sugli investimenti. Verranno fornite previsioni sui mercati, sulla sostenibilità e sugli sviluppi geopolitici, nonché sui rendimenti attesi per le principali asset class nel corso del 2025. Durante il webinar, Peter van der Welle (Strategist Multi Asset) e Rachel Whittaker (Head of SI Research) forniranno una panoramica delle prospettive Parteciperanno, tra gli latri, il ministro Marina?Calderone (invitata), Ludovica Busnach, Vice Presidente Anitec-Assinform, Paola Generali, Presidente Assintel, Antonio Piva, Presidente AICA e Pier Giorgio Bianchi, AD e Co-fondatore Talents Venture10:00 -- Evento virtuale di Robeco sull'Outlook per il 2026 contenente le prospettive sugli investimenti. Verranno fornite previsioni sui mercati, sulla sostenibilità e sugli sviluppi geopolitici, nonché sui rendimenti attesi per le principali asset class nel corso del 2025. Durante il webinar, Peter van der Welle (Strategist Multi Asset) e Rachel Whittaker (Head of SI Research) forniranno una panoramica delle prospettive10:30 -- Rome Life Hotel - L'evento sarà aperto dal videomessaggio del Ministro Francesco Lollobrigida.A seguire gli interventi del Presidente di Confesercenti Nico Gronchi, del Presidente Fiepet Confesercenti Giancarlo Banchieri, degli chef Massimo d'Innocenti e Gianluca Gorini, e la presentazione dell'Indagine di Settore dedicata alla candidatura UNESCO della cucina italiana10:45 -- Sede SACE, Roma - 2ª edizione dell'evento di SACE, l'Africa Champion Program, il percorso formativo dedicato alle imprese italiane che desiderano acquisire conoscenze e strumenti per operare con successo nei Paesi prioritari del Piano Mattei e coglierne le opportunita' di business. Interverranno Guglielmo Picchi (presidente di SACE), Michele Pignotti (AD di SACE), e parteciperanno i partner istituzionali del progetto11:00 -- Lucca - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente all'inaugurazione dell'Anno Accademico della Scuola Alti Studi di Lucca - IMT e cerimonia di conferimento del dottorato di ricerca Honoris Causa al Prof. Sabino Cassese11:00 -- Assogestioni diffonde i dati definitivi di raccolta e patrimonio dell'industria del risparmio gestito relativi al 3° trimestre 2025. La diffusione del comunicato stampa avverrà all'interno del talk video "The Big Picture", dove interverrà Alessandro Rota, direttore dell'Ufficio Studi, per illustrare la mappa. Seguirà una tavola rotonda con il contributo di Fidelity International, Fideuram e Oliver Wyman11:30 -- Via Goito 4, Roma - Evento dedicato alla celebrazione del 175° Anniversario di Cassa Depositi e Prestiti e occasione per ripercorrere la storia del Gruppo CDP e riflettere sul ruolo del risparmio delle famiglie per lo sviluppo dell'Italia e sulle prospettive future. Tra gli interventi, Giovanni Gorno Tempini (Presidente di CDP) e Dario Scannapieco (AD di CDP)13:30 -- Predaia (Trento) - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà all'inaugurazione della Funivia delle Mele del Consorzio Melinda14:00 -- Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione dell'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi16:30 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, incontra il Ministro degli Affari Esteri della Romania, Oana Toiu- Assemblea: Approvazione del bilancio civilistico - unica convocazione- Risultati di periodo- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- Risultati di periodo- La 30ª Conferenza delle Nazioni Unite (Conference of the Parties) sui cambiamenti climatici si terrà a Belém, in Brasile. Palazzo Mezzanotte, Borsa Italiana - 10 edizione dell'evento italiano dedicato all'intera filiera della finanza sostenibile al quale parteciperanno oltre 30 tra Asset Manager, Banche, Assicurazioni, Fondi Pensione, Aziende, Advisor, Studi Legali ed esponenti delle maggiori istituzioni finanziarie tra cui Consob, Bei, Bce e Banca d'Italia- Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero- Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria- Acquario Romano, Roma - La 10ª edizione del Summit, evento di riferimento per l'innovazione digitale in Italia, organizzato da TIG – The Innovation Group, riunirà esponenti del governo, delle imprese, della Pubblica Amministrazione, del mondo accademico e della ricerca per discutere le opportunità della digitalizzazione nel Paese. Il titolo è "Unlocking the potential of Innovation" Il titolo è "Unlocking the potential of Innovation"- L'11° meeting del consiglio di cooperazione UE-Tagikistan si svolge a Bruxelles e sarà presieduto dal Ministro degli Affari Esteri della Repubblica del Tagikistan, Sirojiddin Muhriddin?. Il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Cipro, Constantinos Kombos?, guiderà la delegazione UE per conto dell'Alto Rappresentante dell'UE per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, Kaja Kallas09:30 -- CNEL, Roma - 20 edizione dell'appuntamento annuale curato da Consumer’s Forum, con le principali Authority. Interverranno, tra gli altri, Pasquale Stanzione (Presidente Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), Giacomo Lasorella (Presidente AGCOM), Paolo Savona (Presidente CONSOB), Stefano Besseghini (Presidente ARERA), Nicola Zaccheo (Presidente ART), Guido Stazi (Segretario Generale AGCM) e Giuseppe Busia (Presidente ANAC)10:00 -- Centro Congressi Assolombarda, Milano - Durante l'evento, organizzato da Scenari Immobiliari, verrà presentato l'11° Rapporto sulla filiera dei servizi immobiliari in Europa e in Italia. Dopo l'apertura dei lavori di Mario Breglia (Scenari Immobiliari) ci sarà la presentazione del Rapporto a cura di Francesca Zirnstein e Federico Rivolta (Scenari Immobiliari), oltre a numerosi altri interventi10:30 -- Adiconsum ha organizzato insieme a FEduF (Fondazione per l'Educazione finanziaria e al Risparmio) e con Intesa Sanpaolo, il Webinar informativo sui bonifici nell'UE. Tra gli interventi, Andrea Di Palma (Segretario nazionale Adiconsum APS), Valentina Panna (Responsabile Progetti terzo settore, FEduF) e Mauro Marigliano (esperto Cyber Security Intesa Sanpaolo)10:30 -- Sala Giulio Cesare del Comune di Roma, Piazza del Campidoglio - Il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti parteciperà alla presentazione monete per le "religioni monoteiste sotto il cielo di Roma"14:30 -- Complesso Monumentale del Pio Sodalizio dei Piceni, Roma - All'evento interverranno, tra gli altri, il Vice Ministro Edoardo Rixi, Raffaele Fitto (Commissario Europeo Vice Presidente esecutivo alla Coesione e alle Riforme, in collegamento), Vincenzo Leone (Vice Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera), Rodolfo Giampieri (Presidente Assoporti), Nicola Zaccheo (Presidente ART) e il Ministro Nello Musumeci14:45 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, incontra il Primo Ministro della Repubblica di Croazia, Andrej Plenkovic16:00 -- Quirinale - Il Presidente Mattarella incontra il Primo Ministro della Repubblica di Croazia Andrej Plenkovic16:45 -- Roma (Palazzo Chigi) - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riceverà il Primo Ministro della Repubblica di Croazia, Andrej Plenkovic17:00 -- Associazione della Stampa Estera, Palazzo Grazioli, Roma - All'evento parteciperanno, tra gli altri, Alessandra Bruni (Presidente ENAV), Pasqualino Monti (AD ENAV), Patrizia Celia (Responsabile Large Caps, Investment Vehicles & Sustainable Finance Partnership Borsa Italiana) e Stefano Lucchini (Chief Institutional Affairs and External Communication Officer Intesa Sanpaolo)- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- Risultati di periodo- La 30ª Conferenza delle Nazioni Unite (Conference of the Parties) sui cambiamenti climatici si terrà a Belém, in Brasile. Acquario Romano, Roma - La 10ª edizione del Summit, evento di riferimento per l'innovazione digitale in Italia, organizzato da TIG – The Innovation Group, riunirà esponenti del governo, delle imprese, della Pubblica Amministrazione, del mondo accademico e della ricerca per discutere le opportunità della digitalizzazione nel Paese. Il titolo è "Unlocking the potential of Innovation"- Milano LUISS Hub - La 6ª edizione del Summit di Italian Insurtech Association, dal titolo "Insurance Inclusion" si concentrerà sull'innovazione assicurativa nazionale. Evento di riferimento per i player assicurativi e non solo, ogni anno riunisce oltre 1.500 professionisti, 150 speaker, oltre 30 CEOs e rappresentanti di Istituzioni, Compagnie, Banche, Startup, grandi distributori, investitori e aziende tech Evento di riferimento per i player assicurativi e non solo, ogni anno riunisce oltre 1.500 professionisti, 150 speaker, oltre 30 CEOs e rappresentanti di Istituzioni, Compagnie, Banche, Startup, grandi distributori, investitori e aziende tech- Riunione del Consiglio Generale della Banca Centrale Europea in formato ibrido- Il 4° Forum Ministeriale Indo-Pacifico si svolge a Bruxelles, guidato dall'Alto Rappresentante UE, Kaja Kallas. L'incontro punta a rafforzare la cooperazione tra UE e paesi Indo-Pacifico per un futuro stabile e conforme alle regole internazionali.- Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia- Bruxelles - Il Consiglio terrà uno scambio di opinioni sull'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, dopo un breve intervento del ministro degli Affari esteri ucraino Andrii Sybiha. I ministri terranno quindi discussioni sulla situazione in Medio Oriente, in Sudan e nel Sahel. Saranno inoltre informati riguardo ai temi di attualità09:30 -- The Space Cinema – Moderno, Roma - Appuntamento annuale della Cassa Dottori Commercialisti dal titolo "Dialoghi per guardare lontano. Viaggio al centro della Previdenza", per dialogare con i rappresentanti del mondo politico, accademico e delle istituzioni sui temi legati al mondo del lavoro, delle professioni e della previdenza. Tra gli interventi, il Presidenti di Cassa Dottori Commercialisti, il Ministro Calderone, i Viceministri Leo e Sisto, e il Sottosegretario Gemmato09:30 -- Palazzo Giureconsulti, Milano - Evento organizzato da Innexta con Unioncamere e Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, per presentare l'8° Quaderno di ricerca sulla Finanza Alternativa per le PMI in Italia. Interverranno, tra gli altri, Andrea Prete (Presidente Unioncamere), Paolo Ferrè (Presidente Innexta), Giovanni Bossi (CEO Cherry Bank), Michelangelo Bottesini (Presidente ItaliaFintech) e il Sottosegretario Federico Freni10:00 -- Teatro Lirico Giorgio Gaber, Milano - Durante l'evento verrà presentato l'Altagamma-Bain Worldwide Luxury Market Monitor 2025, l'analisi del mercato globale del lusso elaborata insieme a Bain & Company e l'Altagamma Consensus 2026, realizzato con il contributo dei principali analisti finanziari e presentato da Stefania Lazzaroni, DG di Altagamma. Interverranno, tra gli altri, il Presidente Matteo Lunelli, Michael Ward, Managing Director Harrods e Lelio Gavazza, CEO Tom Ford Fashion10:30 -- Convegno finale dell'Osservatorio sul Mercato Internazionale dell'Idrogeno di AGICI durante il quale verrà presentata anche la "Roadmap Italia @2030" per avviare la messa a terra della Strategia Nazionale dell’Idrogeno. Tra gli interventi, Francesco Elia (Responsabile Hydrogen Unit AGICI), Cristina Maggi (Direttrice H2IT), Marta Bucci (Direttore Generale Proxigas) e Massimo Ricci (Direttore Divisione Energia ARERA)11:00 -- Quirinale - Il Presidente Mattarella incontra il Consiglio Direttivo di AGIS - Associazione Generale Italiana dello Spettacolo15:30 -- Sala del Mappamondo di Montecitorio - Le Commissioni riunite Affari costituzionali, Giustizia, Attività produttive e Politiche UE di Camera e Senato svolgono l'audizione del Commissario europeo per la democrazia, la giustizia, lo stato di diritto e la tutela dei consumatori, Michael McGrath, sulle tematiche di sua competenza- Comunicazione BTP Short - BTP€i- Risultati di periodo- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 settembre 2025- Risultati di periodo- La 30ª Conferenza delle Nazioni Unite (Conference of the Parties) sui cambiamenti climatici si terrà a Belém, in Brasile. L'incontro punta a rafforzare la cooperazione tra UE e paesi Indo-Pacifico per un futuro stabile e conforme alle regole internazionali.- Spagna - Scope pubblica la revisione del merito di credito- Scadenza Futures su azioni e Opzioni- Rapporto sulla stabilità finanziaria- Regina Palace Hotel (VB) - Nuova edizione del Forum annuale di Stresa che riunirà esponenti di primo piano delle Istituzioni, della politica, dell'economia e della cultura. Interverranno, tra gli altri, Raffaele Fitto (Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea), Marco Minniti (Presidente Fondazione Med-Or), Michele Vietti (Presidente della Fondazione Iniziativa Europa) e i ministri Guido Crosetto e Carlo Nordio Interverranno, tra gli altri, Raffaele Fitto (Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea), Marco Minniti (Presidente Fondazione Med-Or), Michele Vietti (Presidente della Fondazione Iniziativa Europa) e i ministri Guido Crosetto e Carlo Nordio- Italia - Moody's pubblica la revisione del merito di credito08:00 -- Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna10:00 -- Borsa Italiana, Palazzo Mezzanotte - All'evento di CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi, parteciperanno rappresentanti delle istituzioni, del mondo industriale e finanziario, esperti e protagonisti della comunicazione economica. Tra gli interventi, il Presidente e il DG di CONAI, il Sottosegretario Freni, l'AD di McDonald’s Italia, i presidenti di Lavazza, COOP e Federacciai e il ministro Foti- Comunicazione BOT- CDA: 3Q 2025- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31.12.2024- L'evento annuale, organizzato da Confindustria avrà come tema "Raccontare l'intraprendenza. Regina Palace Hotel (VB) - Nuova edizione del Forum annuale di Stresa che riunirà esponenti di primo piano delle Istituzioni, della politica, dell'economia e della cultura. Interverranno, tra gli altri, Raffaele Fitto (Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea), Marco Minniti (Presidente Fondazione Med-Or), Michele Vietti (Presidente della Fondazione Iniziativa Europa) e i ministri Guido Crosetto e Carlo Nordio Interverranno, tra gli altri, Raffaele Fitto (Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea), Marco Minniti (Presidente Fondazione Med-Or), Michele Vietti (Presidente della Fondazione Iniziativa Europa) e i ministri Guido Crosetto e Carlo Nordio- I Ministri delle Finanze e i Governatori delle Banche Centrali del G20 si riuniranno a Johannesburg in Sudafrica per il loro incontro ministeriale sotto la Presidenza sudafricana del G20. Parteciperanno, tra gli altri, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il ministro Giancarlo Giorgetti