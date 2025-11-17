Francoforte: risultato positivo per Bilfinger

(Teleborsa) - Bene la multinazionale dell'ingegneria
, con un rialzo del 2,47%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Bilfinger
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo del contractor tedesco
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 100,7 Euro e primo supporto individuato a 97,73. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 103,6.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)