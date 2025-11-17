Milano 14:15
Francoforte: risultato positivo per Bilfinger

Francoforte: risultato positivo per Bilfinger
(Teleborsa) - Bene la multinazionale dell'ingegneria, con un rialzo del 2,47%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Bilfinger più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo del contractor tedesco classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 100,7 Euro e primo supporto individuato a 97,73. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 103,6.

