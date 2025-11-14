Azimut, Medda: forte fiducia nel progetto TNB

(Teleborsa) - "Ribadiamo ancora una volta che l’ispezione ordinaria recentemente completata dalla Banca d'Italia su Azimut Capital Management rientra nel normale processo di vigilanza
cui sono regolarmente sottoposti tutti i principali asset manager e l’accogliamo con spirito di piena trasparenza e costruttiva collaborazione
". Lo dichiara Giorgio Medda, CEO di Azimut Holding
, dopo il crollo ieri del titolo a seguito dell'ispezione di Banca d'Italia
su Azimut Capital Management. "I rilievi emersi sono pienamente gestibili e coerenti con la cultura del miglioramento continuo che da sempre caratterizza il nostro Gruppo, sottolinea il top manager. Come abbiamo ribadito più volte, l'ispezione non è correlata all'operazione TNB
. Abbiamo già iniziato a lavorare e ad attuare una serie di miglioramenti mirati principalmente alla governance e al risk management della nostra controllata, che rafforzeranno ulteriormente la solidità e la scalabilità della nostra piattaforma italiana. Il piano d'azione di ACM sarà presentato entro il 30 novembre e completato entro e non oltre il 30 aprile 2026. Ciò, aggiunge Medda, consentirà al Gruppo di operare con maggiore chiarezza e visibilità sui prossimi passi normativi relativi al progetto TNB, la cui autorizzazione prevediamo di ricevere entro il secondo trimestre del 2026, nei limiti del buon senso in un processo articolato ma ben gestibile da un’istituzione finanziaria globale come il nostro Gruppo. La nostra visione strategica rimane immutata
. TNB è un progetto trasformativo per Azimut che porteremo avanti con determinazione, poiché non vediamo alternative a quanto ci siamo impegnati a realizzare sin dall'annuncio del progetto nel marzo 2024".
"Allo stesso tempo, continua il CEO, il nostro impegno nella gestione strategica del capitale è concreto e immediato. Nell’ambito del piano di riacquisto di azioni proprie, e l’intenzione di proporre la loro cancellazione fino a un massimo di 500 milioni di euro, ieri Azimut ha già riacquistato 350.000 azioni a un prezzo medio di 31,95 euro e continueremo nei prossimi giorni. Il management inizierà anche ad acquistare azioni a titolo personale
, un chiaro segnale di fiducia nella nostra strategia, nella qualità dei nostri risultati e nel potenziale a lungo termine del Gruppo. Prevediamo di generare un valore significativo per il futuro
, sostenuto da fondamentali solidi e dal contributo rilevante di Elevate 2030".