SOMEC, controllata americana Fabbrica si aggiudica progetto da 29 milioni dollari

(Teleborsa) - Somec
annuncia che la propria controllata statunitense Fabbrica LLC
, parte della divisione Horizons, sistemi ingegnerizzati di architetture navali e facciate civili, ha siglato un contratto
per la realizzazione della facciata di una struttura ospedaliera a Hartford, nello Stato del Connecticut
(USA). Il valore
complessivo dell’accordo è di 29 milioni di dollari
, con effetti economici attesi tra la seconda metà del 2026 e il 2027
.
Il progetto riguarda un edificio di nove piani
che si inserisce in un complesso sanitario di lunga tradizione, da oltre un secolo impegnato nella formazione, nella ricerca e nell’alta specializzazione chirurgica, e riconosciuto come punto di riferimento per la città di Hartford e per lo Stato del Connecticut. Fabbrica svilupperà - a partire dall’assistenza, fino alla progettazione e all'ingegnerizzazione - un sistema di facciate continue personalizzato di oltre 11 mila metri quadrati
, caratterizzato da un elevato contenuto tecnico e da un effetto architettonico distintivo, la cui realizzazione è prevista nel biennio 2026–2027.Oscar Marchetto
, Presidente del Gruppo Somec, ha affermato "per Fabbrica e per tutto il Gruppo Somec, questa commessa, rappresenta una nuova occasione per esprimere l’esperienza maturata in realizzazioni prestigiose nel Nordamerica, un’area che da sempre ci riconosce come protagonisti affidabili ed innovativi".