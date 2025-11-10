SOMEC, controllata americana Fabbrica si aggiudica progetto da 29 milioni dollari

Somec

(Teleborsa) -annuncia che la propria, parte della divisione Horizons, sistemi ingegnerizzati di architetture navali e facciate civili,per la realizzazione della facciata di una s(USA). Ilcomplessivo dell’accordo è di, con effetti economici attesi tra laIl progetto riguarda unche si inserisce in un complesso sanitario di lunga tradizione, da oltre un secolo impegnato nella formazione, nella ricerca e nell’alta specializzazione chirurgica, e riconosciuto come punto di riferimento per la città di Hartford e per lo Stato del Connecticut. Fabbrica svilupperà - a partire dall’assistenza, fino alla progettazione e all'ingegnerizzazione - un, caratterizzato da un elevato contenuto tecnico e da un effetto architettonico distintivo, la cui realizzazione è prevista nel biennio 2026–2027., Presidente del Gruppo Somec, ha affermato "per Fabbrica e per tutto il Gruppo Somec, questa commessa, rappresenta una nuova occasione per esprimere l’esperienza maturata in realizzazioni prestigiose nel Nordamerica, un’area che da sempre ci riconosce come protagonisti affidabili ed innovativi".