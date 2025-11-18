Milano 13:16
42.962 -1,84%
Nasdaq 17-nov
24.800 0,00%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 13:16
9.540 -1,40%
Francoforte 13:16
23.234 -1,51%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 17/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 17/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 17 novembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del CABLE, che in chiusura evidenzia un -0,13%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1,3149. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1,3166. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1,3144.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```