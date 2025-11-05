Milano
4-nov
43.262
0,00%
Nasdaq
4-nov
25.436
-2,07%
Dow Jones
4-nov
47.085
-0,53%
Londra
4-nov
9.715
0,00%
Francoforte
4-nov
23.949
0,00%
Mercoledì 5 Novembre 2025, ore 07.51
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ La Borsa di Mumbai è chiusa
La Borsa di Mumbai è chiusa
Calendar
,
Finanza
05 novembre 2025 - 07.30
(Teleborsa) - Il mercato azionario di Mumbai è chiuso per il Compleanno di Guru Nanak.
Condividi
Leggi anche
Borsa chiusa a Mumbai
La Borsa in Cina è chiusa
La Borsa in Cina è chiusa
La Borsa di Seul è chiusa
Argomenti trattati
Borsa
(1188)
Altre notizie
La Borsa di Tokyo è chiusa
Borsa chiusa in Cina
Borsa chiusa a Seul
Borsa chiusa a Hong Kong
Chiusura della Borsa di Seul
Chiusura della Borsa di Tokyo
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto