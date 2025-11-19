Wall Street alla prova dei conti di Nvidia: rischio bolla o consolidamento?

Nvidia

(Teleborsa) -, venendo investita dalle vendite sul settore tecnologico, che si sono poi riversate in Europa e questa mattina anche in Asia. L'incubo relativo alè tornato a preoccupare gli operatori, specie dopo, mentre si guarda ora aiche usciranno questa sera.A scuotere i mercati ieri ha contribuito l'allarme lanciato dat, la società madre d Google, che ha affermato: "Se la bolla innescata dal boom dello sviluppo dell'Ai esplodesse,". Il manager ha poi parlato del "momento straordinario" che sta vivendo il settore tecnologico legato all'AI, ma ha anche parlato diin un interesse così trascinante.Le considerazione di Mr Google hanno nuovamente allarmato i mercati, specie dopo che la scorsa settimanaha innescato vendite sul settore Tech: l'acquisto di opzionida parte dell'investitore, molto seguito perchè preannunciò nel 2008 la crisi dei subprime.che parla di una bolla. Il sell-off che ha investito Wall Street nelle ultime due settimane, secondo, Senior investment manager di, è da attribuire ad "unadopo un periodo di forti rialzi"."Nell’ultima parte dell’anno è. Molti operatori tendono a 'fper chiudere l’esercizio in ordine, soprattutto in un anno complesso come il 2025, segnato dalle tensioni tariffarie e da un clima di incertezza economica", spiega l'analista di Pictet AM, ricordando che "il graduale rasserenamento dei rapporti tra Stati Uniti e Cina ha rappresentato un fattore di stabilizzazione importante" e questo ha "migliorato il sentiment per i prossimi mesi".Sul fronte dei risultati trimestrali,è soprattutto lai. Una preoccupazione che però al momento sembra aver riguardato solo, che ha annunciato impegni di spesa per 72 miliardi di dollari, mentre i risultati dei principali hyperscaler restano robusti:registra un’accelerazione nel business Cloud statunitense, mentreha sorpreso positivamente nel segmento dei data center, confermando la centralità dell’infrastruttura digitale nel nuovo ciclo di investimenti., con valutazioni elevate ma ancora lontane dai livelli euforici osservati nei primi anni Duemila", osserva Santin, aggiungendo ", per ora, le: i mercati restano sostenuti da utili solidi e da un’economia globale che continua a espandersi, pur a ritmi moderati".Tra i principaliquesta settimana figurano i. Oltre ai risultati trimestrali e al livello dell’EBIT, sarà cruciale la guidance per i prossimi trimestri. Dopo la corsa degli ultimi mesi, il rischio è che le aspettative del mercato si siano alzate sensibilmente. Le nuove– spiega l'esperto di Pictet - "limitano lo spazio per sorprese di breve periodo, ma rappresentano al tempo stesso la. Se i profitti dovessero avvicinarsi ai 500 miliardi di dollari, ben oltre le stime degli analisti, la sorpresa sarebbe positiva, ma verosimilmente destinata a emergere in modo graduale nel corso dei prossimi trimestri".