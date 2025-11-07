Moderate perdite a Wall Street in avvio

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

beni di consumo per l'ufficio

materiali

telecomunicazioni

informatica

beni di consumo secondari

Tesla

Constellation Energy

(Teleborsa) -, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,21%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 6.681 punti. Variazioni negative per il(-0,95%); con analoga direzione, in ribasso l'(-0,8%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,26%),(+1,09%) e(+0,64%). Nel listino, i settori(-1,46%),(-1,14%) e(-0,76%) sono tra i più venduti.Gli investitori restano ancora cauti tra i dubbi sull’intelligenza artificiale mentre prosegue lo shutdown USA più lungo della storia.Tra i titoli interessati da annunci, gli azionisti dihanno approvato con il 75% il, mostrandosi fiduciosi nella sua visione di trasformare la società produttrice di veicoli elettrici in un colosso dell’intelligenza artificiale e della robotica.Sul fronte delle trimestrali,ha registrato nelun utile operativo in crescita ma ha chiuso con un utile netto in calo. Il management ha ristretto l'intervallo della guidance 2025 sull'utile operativo rettificato a 9,05-9,45 dollari per azione.