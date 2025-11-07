Moderate perdite a Wall Street in avvio

(Teleborsa) - Avvio in frazionale ribasso Wall Street
, con il Dow Jones
che sta lasciando sul parterre lo 0,21%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l'S&P-500
, che retrocede a 6.681 punti. Variazioni negative per il Nasdaq 100
(-0,95%); con analoga direzione, in ribasso l'S&P 100
(-0,8%).
Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti energia
(+1,26%), beni di consumo per l'ufficio
(+1,09%) e materiali
(+0,64%). Nel listino, i settori telecomunicazioni
(-1,46%), informatica
(-1,14%) e beni di consumo secondari
(-0,76%) sono tra i più venduti.
Gli investitori restano ancora cauti tra i dubbi sull’intelligenza artificiale mentre prosegue lo shutdown USA più lungo della storia.
Tra i titoli interessati da annunci, gli azionisti di Tesla
hanno approvato con il 75% il maggior pacchetto retributivo della sua storia per Elon Musk
, mostrandosi fiduciosi nella sua visione di trasformare la società produttrice di veicoli elettrici in un colosso dell’intelligenza artificiale e della robotica.
Sul fronte delle trimestrali, Constellation Energy
ha registrato nel terzo trimestre 2025
un utile operativo in crescita ma ha chiuso con un utile netto in calo. Il management ha ristretto l'intervallo della guidance 2025 sull'utile operativo rettificato a 9,05-9,45 dollari per azione.