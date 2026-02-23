Milano 16:37
46.878 +0,87%
Nasdaq 16:37
24.809 -0,81%
Dow Jones 16:37
48.978 -1,31%
Londra 16:37
10.690 +0,03%
Francoforte 16:37
25.056 -0,81%

Madrid: risultato positivo per Banco Santander

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la banca spagnola, in guadagno del 3,07% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Banco Santander mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,48%, rispetto a +3,99% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).


L'esame di breve periodo dell'istituto di credito spagnolo classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 11,17 Euro e primo supporto individuato a 10,91. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 11,44.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
