Madrid: risultato positivo per Banco Santander

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la banca spagnola
, in guadagno del 3,07% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, si nota che Banco Santander
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,48%, rispetto a +3,99% dell'indice azionario della Borsa di Madrid
).
L'esame di breve periodo dell'istituto di credito spagnolo
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 11,17 Euro e primo supporto individuato a 10,91. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 11,44.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)