Eurazeo e Pantheon lanciano continuation fund su private debt da 480 milioni di euro

Eurazeo

(Teleborsa) -, società di investimento francese con 37,4 miliardi di euro di asset diversificati in gestione, ha annunciato il, un investitore globale nei mercati privati con una consolidata esperienza nel credito secondario.L'operazione prevede la costituzione di un continuation fund, l'implementazione della leva finanziaria del fondo e l'acquisto di un portafoglio diversificato di asset di credito senior europei performanti provenienti dalle piattaforme di private debt legacy di Eurazeo. Nell'ambito di questa struttura, Eurazeo continuerà a gestire gli asset, garantendo la continuità nel monitoraggio del portafoglio e un forte allineamento con gli stakeholder, mentre, offrendo a Eurazeo una nuova capacità di finanziamento a supporto delle medie imprese europee. Questo fondo continuation garantisce liquidità agli investitori privati mantenendo al contempo la stabilità degli asset sottostanti."Siamo lieti di offrire una soluzione personalizzata e altamente interessante per i nostri investitori, collaborando a lungo termine con Pantheon, un operatore leader a livello mondiale nel settore del credito secondario - ha detto- Questa transazione dimostra la solidità della nostra piattaforma di private debt e il nostro impegno a gestire proattivamente il ciclo di vita dei nostri fondi nel migliore interesse dei nostri investitori".