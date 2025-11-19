Milano 9:59
Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 18/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 18 novembre

Modesto guadagno per il cambio Euro / CHF, che avanza di poco a +0,35%.

Lo status tecnico di medio periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 0,9269. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 0,9301, mentre il primo supporto è stimato a 0,9237.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
