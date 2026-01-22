Confinvest, venduti tutti i diritti inoptati nella prima seduta di Borsa

Confinvest

(Teleborsa) -, market dealer italiano specializzato nell'oro fisico da investimento e quotato su Euronext Growth Milan, ha reso noto che comunica che, durante la, sono statinel corso del periodo di offerta in opzione, che danno diritto alla sottoscrizione di complessive 109.240 azioni di nuova emissione.L'dei diritti inoptati acquistati nell'ambito dell'offerta in Borsa e conseguentemente la sottoscrizione delle relative nuove azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza,. Le nuove azioni sottoscritte entro e non oltre il 23 gennaio 2026 saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati al termine della giornata contabile del 23 gennaio 2026 con disponibilità in pari data.