Milano 10:02
42.481 -0,84%
Nasdaq 18-nov
24.503 0,00%
Dow Jones 18-nov
46.092 -1,07%
Londra 10:02
9.530 -0,24%
Francoforte 10:02
23.132 -0,21%

Borsa: Andamento laterale per Milano (-0,01%)

Il FTSE MIB prende il via a 42.835,26 punti

Borsa: Andamento laterale per Milano (-0,01%)
Inizio di seduta fiacca per il principale indice della Borsa di Milano, che riporta un cauto -0,01%, a quota 42.835,26 in apertura.
