Milano 17:29
44.522 -0,43%
Nasdaq 17:34
25.268 +1,12%
Dow Jones 17:34
48.926 +0,90%
Londra 17:29
10.141 +0,14%
Francoforte 17:30
24.578 -0,51%

Borsa: Milano in flessione dello 0,29% alle 16:00

Il FTSE MIB tratta a 44.585,06 punti

Borsa: Milano in flessione dello 0,29% alle 16:00
Milano riporta un contenuto ribasso dello 0,29% alle 16:00 e continua le contrattazioni a 44.585,06 punti.
