Milano 10:44
44.412 -0,67%
Nasdaq 20-gen
24.988 0,00%
Dow Jones 20-gen
48.489 -1,76%
Londra 10:44
10.130 +0,03%
Francoforte 10:44
24.589 -0,46%

Borsa: Milano in flessione dello 0,57% alle 10:30

Il FTSE MIB tratta a 44.460,81 punti

Borsa: Milano in flessione dello 0,57% alle 10:30
Milano riporta un contenuto ribasso dello 0,57% alle 10:30 e continua le contrattazioni a 44.460,81 punti.
