Milano
10:44
44.412
-0,67%
Nasdaq
20-gen
24.988
0,00%
Dow Jones
20-gen
48.489
-1,76%
Londra
10:44
10.130
+0,03%
Francoforte
10:44
24.589
-0,46%
Mercoledì 21 Gennaio 2026, ore 11.00
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Milano in flessione dello 0,57% alle 10:30
Borsa: Milano in flessione dello 0,57% alle 10:30
Il FTSE MIB tratta a 44.460,81 punti
In breve
,
Finanza
21 gennaio 2026 - 10.30
Milano riporta un contenuto ribasso dello 0,57% alle 10:30 e continua le contrattazioni a 44.460,81 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Milano in flessione dello 0,30% alle 10:30
Borsa: Milano in flessione dello 0,32% alle 16:00
Borsa: Milano in flessione dello 0,45% alle 16:00
Borsa: Milano in flessione dello 0,27% alle 13:00
Titoli e Indici
FTSE MIB
-0,62%
Altre notizie
Borsa: Debole Milano, in lieve ribasso dello 0,49% alle 16:00
Borsa: Debole Milano, in lieve ribasso dello 0,47% alle 10:30
Borsa: Debole avvio per Milano, in calo dello 0,29%
Borsa: Debole avvio per Milano, in calo dello 0,38%
Borsa: Perde poco Milano, in flessione dello 0,45%
Borsa: Perde poco Milano, in flessione dello 0,20%
Guide
Prezzo dell’oro: cosa lo muove, record storici, picchi e correzioni
Cosa intendiamo esattamente quando si parla di "prezzo dell’oro"? Soffermarci solo sulla materia prima sarebbe incompleto: dovremo invece considerare l’oro come un termometro, che misura quanta...
leggi tutto