Milano 11:27
45.728 -0,27%
Nasdaq 15-gen
25.547 0,00%
Dow Jones 15-gen
49.442 +0,60%
Londra 11:27
10.247 +0,08%
Francoforte 11:27
25.323 -0,12%

Borsa: Milano in flessione dello 0,30% alle 10:30

Il FTSE MIB tratta a 45.711,87 punti

In breve, Finanza
Borsa: Milano in flessione dello 0,30% alle 10:30
Milano riporta un contenuto ribasso dello 0,30% alle 10:30 e continua le contrattazioni a 45.711,87 punti.
Condividi
```