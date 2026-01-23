Scuola: Anief sollecita Osservatorio su burnout e riflessione su indennità e pensioni

"È attualmente in corso la realizzazione di uno studio sul benessere del personale della scuola
presso alcuni atenei d’Italia, tra cui anche l’Università di Cagliari.
Lo studio rileva diversi elementi, tra cui l’organizzazione del servizio
– quindi gli orari e le mansioni del personale scolastico – e la salubrità degli ambienti, come la luminosità, la temperatura e la dislocazione dei locali, oltre ad altri fattori tipicamente ambientali". Lo ha dichiarato Gianmauro Nonnis, Vice Presidente ANIEF.
"Viene inoltre analizzato il background socioculturale dell’utenza,
con riferimento alla provenienza degli studenti, all’ubicazione degli istituti e, soprattutto, la provenienza geografica degli studenti che frequentano l’ambiente scolastico. Spesso ci troviamo infatti di fronte a studenti di provenienza etnica completamente diversa.
I dati raccolti sono in formato anonimo e vengono acquisiti tramite un test completamente anonimo
. L’ANIEF ritiene che questo strumento di rilevazione possa costituire la base per la prossima realizzazione di un osservatorio sul burnout, i cui dati potrebbero essere utilizzati per conoscere lo stato di benessere del personale della scuola.
È opportuno ricordare che, secondo alcune statistiche, il 35% del personale scolastico vorrebbe licenziarsi.
È quindi evidente la necessità di norme a tutela della salute psicologica del personale della scuola, mai utilizzate prima, che prevedano, tra l’altro, scivoli pensionistici dedicati e indennità professionali", conclude Nonnis.
"