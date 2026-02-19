Italianità leader nel food: 13,5 miliardi di euro e Dop in forte crescita

(Teleborsa) - Il. Il 27,9% dei prodotti alimentari rilevati dalla diciottesima edizione dell’e venduti in supermercati, ipermercati e negozi a libero servizio richiama in etichetta il concetto di italianità, ad esempio con la bandiera tricolore o il claim "prodotto in Italia". È un paniere composto daA spiccare nel paniere "italiano" sono i prodotti con un’indicazione geografica UE.Più modesta la crescita dei 1.311 prodotti Igp, che hanno raggiunto un sell-out di 562 milioni di euro, in crescita di +1,2% a valore e di + 0,8% a volume.Sotto il radar dell’Osservatorio Immagino ci sono anche i prodotti che in etichetta dichiarano di ispirarsi alle tradizioni gastronomiche delle principali città italiane, con indicazioni come "Bologna/bolognese", "Genova/genovese", "Roma/romano", "Napoli/napoletano":A completare il paniere italiano dell’Osservatorio Immagino di GS1 ItalySi tratta di 11.049 referenze, che "valgono" oltre 3,5 miliardi di euro di vendite e che crescono (+1,8%) trainate da una domanda vivace. Tra le 20 regioni italiane, la più importante per valore delle vendite del suo paniere food & beverage si conferma il Trentino-Alto Adige, con oltre 468 milioni di euro, e con un trend annuo positivo (+3,2% a valore e +2,5% a volume). Da segnalare anche lama, soprattutto, della Puglia, la best performer di questa edizione dello studio grazie a una crescita annua di +11,4% a valore e di +10,5% a volume che l’ha portata a toccare i 248 milioni di euro di vendite generati da 869 referenze presenti a scaffale.L’analisiè disponibile nella diciottesima edizione dell'Osservatorio Immagino di GS1 Italy, scaricabile gratuitamente dal sito.