Analisi Tecnica: CHF/USD del 19/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 19/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 19 novembre

Apprezzabile rialzo per il Franco rosso crociato contro USD, in guadagno dello 0,75% sui valori precedenti.

Le implicazioni di breve periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 0,8094. Possibile una discesa fino al bottom 0,7978. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 0,821.


