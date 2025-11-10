Brembo, analisti spingono ma titolo non accelera

Milano 15:27
43.878 +2,24%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 15:27
9.779 +1,00%
Francoforte 15:27
23.997 +1,81%

Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Seduta fiacca per Brembo che passa di mano con un +0,05% nonostante le promozioni giunte da più analisti.

In particolare, Deutsche Bank ha confermato il giudizio "Hold" e alzato il prezzo obiettivo a 9 euro dagli 8 indicati in precedenza, mentre gli esperti di Berenberg che hanno ribadito la loro valutazione a "Buy" hanno ritoccato all'insù il target price a 11 euro da 10,20.

A livello comparativo su base settimanale, il trend dell'azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Brembo rispetto all'indice.

Allo stato attuale lo scenario di breve del re dei sistemi frenanti rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 9,91 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 9,74. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 10,08.




