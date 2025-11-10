Brembo, analisti spingono ma titolo non accelera

(Teleborsa) - Seduta fiacca per Brembo
che passa di mano con un +0,05% nonostante le promozioni giunte da più analisti.
In particolare, Deutsche Bank
ha confermato il giudizio "Hold" e alzato il prezzo obiettivo a 9 euro dagli 8 indicati in precedenza, mentre gli esperti di Berenberg
che hanno ribadito la loro valutazione a "Buy" hanno ritoccato all'insù il target price a 11 euro da 10,20.
A livello comparativo su base settimanale, il trend dell'azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Brembo
rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve del re dei sistemi frenanti
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 9,91 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 9,74. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 10,08.