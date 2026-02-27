Francoforte: scambi in positivo per Hochtief

(Teleborsa) - Balza in avanti la big tedesca delle costruzioni
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,04%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX
, su base settimanale, si nota che Hochtief
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,58%, rispetto a +0,3% del MDAX
).
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 416,2 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 404,4. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 397,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)