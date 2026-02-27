Milano 13:01
Francoforte: scambi in positivo per Hochtief

(Teleborsa) - Balza in avanti la big tedesca delle costruzioni, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,04%.

Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Hochtief mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,58%, rispetto a +0,3% del MDAX).


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 416,2 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 404,4. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 397,8.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
