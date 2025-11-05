Milano 17:35
Francesca Robbiati nominata Amministratore Delegato.

ISPI, Mariangela Zappia nuovo Presidente dell'Istituto da gennaio 2026
(Teleborsa) - L’Ambasciatrice Mariangela Zappia è stata nominata Presidente dell’ISPI dal Consiglio Generale dell'Istituto. Succede a Franco Bruni ed entrerà in carica a gennaio 2026. Nella sua lunga carriera alla Farnesina ha ricoperto, tra gli altri, gli incarichi di Ambasciatrice negli Stati Uniti d’America (2021-2025); Ambasciatrice presso le Nazioni Unite a New York (2018-2021); Consigliera Diplomatica del Presidente del Consiglio dei Ministri e Sherpa G7-G20 (2016-2018); Ambasciatrice presso il Consiglio Atlantico (NATO) a Bruxelles (2014-2016) e Ambasciatrice dell’Unione Europea presso l’ONU e le Organizzazioni Internazionali a Ginevra (2011-2014). È attualmente membro del Consiglio di Amministrazione della Banca Intesa Sanpaolo.

Il Consiglio Generale ha confermato Carlo Altomonte, Emma Marcegaglia e Antonio Villafranca Vicepresidenti, Paolo Magri Presidente del Comitato Scientifico, mentre Francesca Robbiati è stata nominata Amministratore Delegato.
```