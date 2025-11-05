ISPI, Mariangela Zappia nuovo Presidente dell'Istituto da gennaio 2026

(Teleborsa) - L’Ambasciatriceè stata nominatadal Consiglio Generale dell'Istituto. Succede aed entrerà in carica a gennaio 2026. Nella sua lunga carriera alla Farnesina ha ricoperto, tra gli altri, gli incarichi di Ambasciatrice negli Stati Uniti d’America (2021-2025); Ambasciatrice presso le Nazioni Unite a New York (2018-2021); Consigliera Diplomatica del Presidente del Consiglio dei Ministri e Sherpa G7-G20 (2016-2018); Ambasciatrice presso il Consiglio Atlantico (NATO) a Bruxelles (2014-2016) e Ambasciatrice dell’Unione Europea presso l’ONU e le Organizzazioni Internazionali a Ginevra (2011-2014). È attualmente membro del Consiglio di Amministrazione della Banca Intesa Sanpaolo.Il Consiglio Generale ha confermatoVicepresidenti,Presidente del Comitato Scientifico, mentreè stata nominata Amministratore Delegato.