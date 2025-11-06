Milano 16:59
AIGA, a Bergamo dal 13 al 15 novembre il 28° Congresso Ordinario

Mille avvocati iscritti, sabato 15 novembre l’elezione del nuovo presidente

(Teleborsa) - Si terrò a Bergamo, dal 13 al 15 novembre 2025, presso il Centro Congressi Giovanni XXIII, il 28° Congresso Ordinario dell’AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati), dal titolo "Rivoluzione forense: l’avvocatura presidio di giustizia sociale nell’era delle transizioni".

Tre giornate di lavori riuniranno istituzioni e oltre mille professionisti provenienti da tutta Italia, per mettere al centro il ruolo dell’avvocato nelle transizioni digitale, sociale ed economica del Paese, con momenti di confronto pubblico e sessioni congressuali dedicate alla vita associativa. Non mancheranno momenti legati ai temi più attuali come la Separazione delle carriere dei magistrati.

Il Congresso si concluderà sabato pomeriggio, 15 novembre, con l’elezione del nuovo presidente nazionale AIGA per il biennio 2025/2027, che succederà all’avvocato Carlo Foglieni: presentazione dei candidati alle ore 14:00, votazione alle 14:30 e proclamazione alle 17:30.



