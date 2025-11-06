AIGA, a Bergamo dal 13 al 15 novembre il 28° Congresso Ordinario

(Teleborsa) - Si terrò a Bergamo, dal 13 al 15 novembre 2025
, presso il Centro Congressi Giovanni XXIII, il 28° Congresso Ordinario dell’AIGA
(Associazione Italiana Giovani Avvocati), dal titolo "Rivoluzione forense: l’avvocatura presidio di giustizia sociale nell’era delle transizioni".
Tre giornate di lavori riuniranno istituzioni
e oltre mille professionisti
provenienti da tutta Italia, per mettere al centro il ruolo dell’avvocato
nelle transizioni digitale, sociale ed economica del Paese, con momenti di confronto pubblico e sessioni congressuali dedicate alla vita associativa. Non mancheranno momenti legati ai temi più attuali come la Separazione delle carriere dei magistrati.
Il Congresso si concluderà sabato pomeriggio, 15 novembre
, con l’elezione del nuovo presidente nazionale AIGA
per il biennio 2025/2027, che succederà all’avvocato Carlo Foglieni: presentazione dei candidati alle ore 14:00, votazione alle 14:30 e proclamazione alle 17:30.