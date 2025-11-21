Milano 20-nov
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 20/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 20 novembre

Andamento piatto per il cambio Euro / CHF, che propone sul finale un moderato -0,03%.

Il quadro tecnico di breve periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 0,9315. Rischio di discesa fino a 0,9247 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 0,9383.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
